"AULLA: Un sostegno per aiutare le Donne a Diventare Mamme" Il Centro della Carità, Vita, ad Aulla offre un servizio di "aiuto alla vita" per aiutare le donne in difficoltà a portare a termine la gravidanza. Inaugurato anche un servizio notturno per offrire un posto letto a chi non ha una dimora. Fede e spirito di Beato Angelo Paoli guideranno i volontari.