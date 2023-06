Aulla riscopre il ’suo’ Medioevo Tre giorni con esperti e scrittori

di Monica Leoncini

Il Medioevo, un mistero archeologico, il capitello ritrovato nel Magra. Eventi davvero straordinari per l’edizione 2023 delle ‘Notti dell’archeologia’ promosse ad Aulla il 3, 4, 7 luglio. In calendario la presenza del grande storico e saggista Franco Cardini, specializzato nello studio del Medioevo, poi la narrazione di un mistero-scandalo archeologico da parte dell’archeologo Enrico Giannichedda e infine lo straordinario caso di un bellissimo capitello rinvenuto nel greto della Magra da un pellegrino della via Francigena, mostrato per la prima volta al pubblico e consegnato dai Carabinieri del Nucleo tutela e dalla Soprintendenza al Museo di San Caprasio. "Quest’anno – dice il direttore del Museo di San Caprasio Riccardo Boggi - le serate sono davvero di straordinario interesse, a partire dalla presenza di Cardini che ci illuminerà sulla funzione che hanno avuto le abbazie nel medioevo: della nostra abbazia di fondazione millenaria abbiamo reperti artistici, ma poco sappiamo del ruolo che hanno avuto per l’esperienza religiosa medievale". Franco Cardini affronterà il tema del senso e il significato delle abbazie nell’esperienza religiosa medievale, lunedì tre luglio.

Enrico Giannichedda, l’archeologo che ha scavato a San Caprasio e ha pubblicato la storia degli scavi, sarà presente il 4 luglio. Ha pubblicato diversi saggi-romanzo sull’archeologia e presenterà la storia di un grande mistero dell’archeologia nel libro ‘Il tesoro di Dorak, archeo inchiesta’. I protagonisti sono l’archeologo inglese James Mellaart e un tesoro archeologico scomparso che per alcuni potrebbe essere custodito, in segreto, da un collezionista. La terza serata, quella del 7 luglio, è un evento molto atteso, dedicato proprio al capitello medievale rinvenuto nell’alveo della Magra da un pellegrino, preso in carica dai carabinieri e affidato in custodia e alla Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara.

"Quel giorno ero a San Caprasio per un evento - ha ricordato il sindaco Valettini - sono arrivati due carabinieri che ci hanno riferito del ritrovamento. Sono andato personalmente sul greto del fiume Magra a vedere. Quello che sembrava essere solo un bassorilievo era in realtà un capitello di valore". Il 7 luglio avverrà la consegna al Museo del capitello medievale ritrovato, con i saluti istituzionali e gli interventi del Capitano Claudio Mauti, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela patrimonio culturale di Firenze, della Soprintendente Angela Acordon, della funzionaria Marta Colombo, dell’archeologo Enrico Giannichedda, del rinvenitore Marco Vignaroli. Le serate sono aperte al pubblico e si svolgeranno negli spazi esterni dell’abbazia. In caso di maltempo i presenti si sposteranno nel teatrino di San Caprasio.