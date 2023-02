Aulla, festa in municipio per le “Farfalle” della Shoah

Dopo i complimenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e oggi quelli della cittadinanza. Ancora non è calata l’emozione della cerimonia in Quirinale e stamani gli alunni della classe 5 C tempo pieno della scuola primaria di Aulla presenteranno la loro opera ‘Farfalle’ nella sala consiliare in municipio. Da Roma hanno riportato ad Aulla anche con la consapevolezza del loro valore di studenti e cittadini, insieme al primo premio nel concorso nazionale ‘I giovani ricordano la Shoah’ indetto dal Ministero dell’istruzione, sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione comunità ebraiche italiane. Alle 10 i saluti del sindaco di Aulla, Roberto Valettini, del presidente e dell’assessore all’istruzione dell’Unione di Comuni Gianluigi Giannetti e di Annalisa Folloni.

M.L.