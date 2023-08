Aulla, deserta la gara per l’affidamento dello stadio Quartieri

La gara per l’affidamento dello stadio Quartieri è andata deserta, quindi nessuna società si occuperà della gestione del calcio ad Aulla e l’impianto resterà inutilizzato. "Una sconfitta della politica e una pessima gestione dell’attuale amministrazione - spiega la minoranza consiliare - che non sembra lungimirante sulla gestione degli impianti sportivi in generale. Le piscine di Quercia sono sotto gli occhi di tutti, i due campetti da calcio, lasciati nuovi a invecchiare, con improbabili orari di apertura e costi, la pista non ha neppure gli spogliatoi, in perenne cantiere. Ma se gli atleti non se la passano bene, i giovani calciatori stanno peggio, costretti a emigrare a Villafranca, Barbarasco e Pallerone. L’incuria, l’immondizia, la concessione degli spazi esterni a società che non sembrano interessate al decoro la fanno da padrone, così come gli atti vandalici a dilapidare un bene pubblico che dovrebbe essere il centro della vita sociale e sportiva di una comunità". Il bando proponeva una gestione fino al 2026, ma nessuna società è riuscita ad accollarsi un investimento iniziale di base pari a 30mila euro per il ripristino della struttura. "Non c’è volontà politica di investire sul Quartieri e i nostri giovani - chiude la minoranza - I premi Scarabello e Lunezia, che si concludono in due giorni, costano quasi come la sistemazione dello Stadio e non ci sono le competenze per cercare un finanziamento tramite i fondi del PNRR. La giunta si presenti in consiglio e relazioni sulle gestioni degli ultimi mesi, sulla progettazione sportiva di Aulla, l’assessore allo sport e il sindaco ci dicano cosa vogliono fare dello stadio. Occupazioni provvisorie, accordi verbali, gestioni ibride di società, dovranno passare dal consiglio".