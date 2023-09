Aulla celebra l'Addolorata con tradizione secolare

Aulla ha festeggiato l’Addolorata seguendo una tradizione che risale ai primi decenni del 1800, con la venerazione di un’antica immagine in forma di Pietà che scampò al bombardamento dell’oratorio che la custodiva e che si trova a San Caprasio. Quell’immagine fu salvata da monsignor Guidoni, che la portò a Vecchietto; al ritorno, nel 1945, le famiglie aullesi le dedicarono la cappella che reca incisi i nomi di tutti i donatori. Scampata alla guerra, ha subito l’alluvione del 2011 e dopo il restauro non può più essere rimossa dall’altare. Stasera alle 20.30 dopo la messa, la processione per le vie cittadine sarà fatta con una copia dell’antica statua che veste abiti ottocenteschi. Nel corso dei secoli gli aullesi donarono all’Addolorata molti ex voto: anelli, orecchini, bracciali, spille in oro studiati da Rossana Piccioli: usciranno dal caveau di una banca per essere esposti in chiesa dalle 20 alle 23.