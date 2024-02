Audax in affanno. Non bastano né Volpi né Ramirez

audax carrara

56

castelfranco di sotto

68

AUDAX CARRARA: Mezzani 3, Ramirez 14, Bertuccelli 5, Lulli 17, Morillo 15, Tonarelli, Caruso, Volpi 2 (Fusco e Alibani n.e.). All. Cristelli.

CASTELFRANCO DI SOTTO: Ferretti, Mancini 2, Casini 10, Minocci, Vallini 6, Toni 7, Masotti 3, Conti 11, Giungato 16, Pinzani 7, Fiorenza 6. All. Innocenti.

Arbitri: Gigoni e Benenati di Livorno

Parziali: 19-22, 28-40, 41-57

Tiri liberi: Audax Carrara 10/15; Castelfranco 13/15

CARRARA – Quarta sconfitta consecutiva per l’Audax che nella terza giornata di ritorno, subisce un altro ko casalingo contro una concorrente nella lotta per non retrocedere. I giallozzurri giocano una gara incolore, privi di gioco, a rincorrere gli avversari per 38 minuti dopo un iniziale 5-1. E a giustificazione neppure le attenuanti delle assenze (Ristori e Castigliego) mentre Ramirez e Volpi non hanno fatto la differenza. L’Audax sta in campo con poca convinzione, perde palle, subisce un break di 0-9 ed è già -9, prova la zona ma è trafitta dall’arco dei 6,75. Poche reazioni da iniziative individuali perché la squadra fatica a costruire un’azione. A -1.00 del terzo quarto perde Volpi per il quinto fallo e apprezzabile è il recupero nel quarto tempino con a quattro contropiedi.

Nella foto: Lulli

ma.mu.