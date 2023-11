Attrezzi per disabili, percorsi sensoriali e area per gli spettacoli

Un parco in grado di rispondere alle esigenze della disabilità. Tanti gli spunti forniti ieri in Comune dai professionisti dello studio dell’architetto Roberta Menconi, a cui è stata affidata la riqualificazione del parco Puccinelli di Marina, spiegato nel dettaglio dalla stessa Roberta Menconi insieme agli altri architetti Gilberto Menconi ed Emanuele Benvenuti. I tre tecnici sono intervenuti nelle commissioni congiunte Lavori pubblici, Cultura e Sociale, presiedute da Silvia Barghini, Maria Mattei e Guido Bianchini, illustrando l’abbattimento delel barriere architettoniche. Presenti anche la presidente della consulta disabilità Antonella Petrocchi insieme al vice Marco Lagomarsini. Il progetto di riqualificazione, finanziato dalla Fondazione Marmo in accordo col Comune per oltre 500mila euro, è suddiviso in due lotti. I lavori del primo lotto partiranno la prossima settimana fino a maggio. Per il secondo lotto invece bisognerà aspettare un anno per iter burocratici sull’area ristoro sostenibile. "Un progetto che è stato pensato per rendere il parco fruibile a tutti – ha sottolineato Roberta Menconi – dai più giovani agli anziani, con un occhio di riguardo alla disabilità. Abbiamo coinvolto ditte del posto. Giostre e percorsi saranno pensati per le esigenze dei disabili". Oltre alle giostre inclusive e percorsi che prevedono giochi di luce o acqua e il ripristino dei cordoli e dei lampioni, anche una pavimentazione di gomma anti-choc. Previste piante d’alto fusto abbattute dal nubifragio con lecci, olivi e pini, con l’idea di creare anche dei percorsi olfattivi. La collinetta calpestabile sarà rimodellata e resa accessibile a persone con ridotta capacità motoria e disabili. Oltre alle giostre accessibili, saranno inserite anche attrezzature inclusive nel percorso fitness. Infine una zona ristoro in legno aperta sulla passeggiata di viale Vespucci, destinata agli spettacoli.