Attività fisica adattata E’ boom di presenze "Benessere senza età"

L’Attività Fisica Adattata è sempre più diffusa in Lunigiana, grazie alla Società della Salute e al suo nuovo direttore, Marco Formato. "A Fivizzano sono attivi vari corsi nel capoluogo e nelle frazioni di Monzone, Moncigoli e Rometta – spiega il vicesindaco Giovanni Poleschi – Offrono momenti di aggregazione sociale e benesse fisico. A Moncigoli da anni seguo personalmente il corso, l’Afa è praticata da 20 persone che hanno stretto rapporti di amicizia e la struttura è divenuta un punto di ritrovo". Pochi giorni fa è stato festeggiato il compleanno di 5 allieve: Lucia, Perla, Francesca, Angela e Silvana Fabbri che ha 89 anni, è sempre in piena forma,una delle atlete più costanti ed impegnate. "L’Afa è aperta e può essere frequentata da chiunque: donne e uomini senza limiti d’età. Rivolgendosi al proprio medico di base, si avranno le necessarie indicazioni sui vari corsi organizzati e diffusi sia in Lunigiana che in tutta la Provincia.

Roberto Oligeri