Attività estrattiva anche nelle “Zone speciali”

La Regione Toscana alla fine si deve piegare alle decisioni del Tar e soprattutto al parere del Ministero dell’ambiente, arrivato su richiesta del Parco delle Alpi Apuane, e consentire di scavare anche in Zone di protezione speciale, se pur in sotterraneo e comunque dopo specifica valutazione progettuale. E nei giorni scorsi la giunta ha inviato al consiglio regionale la proposta di delibera in cui, di fatto, si conferma la possibilità di effettuare una istruttoria caso per caso, ferma restando la necessità della preventiva valutazione dell’incidenza ambientale, per il rilascio delle autorizzazioni finalizzate allo svolgimento di attività estrattiva in sotterraneo nelle aree ricadenti in ambito delle Zone di Protezione Speciale e in totale assenza di evidenze superficiali e impatti di qualsiasi natura.

La delibera deriva proprio da un ‘caso’ apuano: il ricorso presentato dalla ‘Escavazione Marmi Lorano II’ contro Regione Toscana, Parco Apuane e Comune di Carrara per le previsioni del Piano regionale cave. Infatti la proposta di delibera di consiglio regionale prevede di procedere anche nel dettaglio del caso Monte Borla-Rocca di Tenerano, in esecuzione della sentenza del Tar del 2022 e così come già recepito nel Piano attuativo del bacino estrattivo approvato dal Comune. Il ricorso di Cava Lorano II è stato quindi ‘apripista’ per tutte le imprese del lapideo che vorranno presentare progetti di escavazione in galleria anche al di sotto di aree tutelate, come le Zps appunto. Il nodo della questione riguardava la parte del Prc in cui si prevedeva che le Zps fossero fra i criteri che determinerebbero un’automatica riduzione dell’area destinata ad attività estrattiva pur riconosciuta in strumenti precedenti, il che precludeva ogni espansione anche in sotterraneo. I giudici avevano accolto la tesi della ricorrente e la Regione ora si adegua.