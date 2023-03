Atti vandalici nelle frazioni ‘Insieme’ chiede più controlli

Atti vandalici a Castagnola: gomme delle auto bucate e carrozzerie graffiate. "Purtroppo abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di questo genere – dice l’associazione Insieme –. E non solo a Castagnola ma anche a Mirteto, Borgo del Ponte e Santa Lucia. A Mirteto, come associazione, siamo intervenuti per cancellare le scritte apparse sui muri della pieve di San Vitale, aiutando il parroco, don Stefano. A Santa Lucia, poco tempo fa, nella piazzetta di fronte alla chiesa, alcuni vandali hanno spaccato i grossi vasi in terracotta che delimitavano l’area. Alcuni giorni fa, invece, nella piazzetta di Castagnola danni alle attività locali e gomme delle auto tranciate. Questo fenomeno si sta espandendo ed è preoccupante. Come associazione, chiediamo maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine nei luoghi indicati".