"Atti del marmo poco trasparenti" Si invoca la commissione ’controllo’

"Il rinnovo delle concessioni frutto dell’interlocuzione tra Arrighi e industriali". Il consigliere dei 5 stelle Matteo Martinelli torna sul tema delle leggi sul marmo e, dopo gli interventi della sindaca Serena Arrighi che si difendeva da chi la accusava di aver modificato arbitrariamente il regolamento, sostiene di essere rimasto sorpreso e sconcertato.

"Dopo le risposte di Arrighi in consiglio comunale occorre tornare sul tema del rinnovo delle concessioni delle cave – evidenzia il consigliere M5S Matteo Martinelli –. Siamo rimasti molto sorpresi e sconcertati nell’apprendere dalle parole della sindaca che la seconda bozza di convenzione è stata approvata dopo una fitta interlocuzione limitata alle imprese e i loro legali. Visto che, come ha sottolineato la Arrighi, il tema rappresenta sicuramente un passaggio molto importante amministrativo e politico, mal si comprende come mai l’amministrazione abbia deciso di non sottoporre il testo anche ai consiglieri della commissione Marmo, che sono espressione anche delle forze politiche di minoranza, oltre che quelle di maggioranza".

Ancora una volta emerge lo scarso coinvolgimento delle istituzioni da parte di Serena Arrighi. "Si tratta – prosegue Martinelli –di un vulnus di democrazia e trasparenza tanto evidente quanto in contrasto con le tante sbandierate promesse di condivisione spese in campagna elettorale. Escludere dalla discussione i rappresentanti dei cittadini su una questione così importante ha aperto inoltre a una serie di dubbi sul testo definitivo delle convenzioni già stipulate. Dubbi che saranno affrontati, su nostra richiesta, in seno alla commissione di Controllo e garanzia. Un simile atteggiamento autoritario peraltro stride e contrasta anche con l’atteggiamento di quei consiglieri di minoranza che hanno sino ad ora cercato di affrontare i problemi con spirito propositivo, cercando di stimolare l’amministrazione a fare meglio, ma non certo ad appiattirsi di fronte alle istanze dei privati. Nel merito, ci sono una serie di modifiche disseminate lungo il testo della convenzione. Quella che è balzata immediatamente agli occhi è stata la cancellazione del riferimento testuale al monitoraggio biennale della percentuale di lavorazione in loco. Modifica che, a nostro giudizio, apre la strada all’introduzione di un periodo più lungo. Non solo, deve essere chiarito anche il tema sollevato a mezzo stampa rispetto all’integrazione degli accordi con pec inviate dalle stesse imprese. Insomma pare che in molti siano venuti a conoscenza di particolari delicati inerenti l’iter di stipula delle convenzioni a cose fatte, mentre si è deciso di estromettere dalla discussione preventiva i consiglieri comunali, rifiutando il confronto nelle sedi istituzionali preposte. L’amministrazione – conclude il consigliere – sta tenendo un contegno sempre più autoritario e autoreferenziale, come del resto si evince dagli interventi in consiglio degli stessi consiglieri di maggioranza, e molto poco sensibile alla trasparenza, come messo nero su bianco dagli uffici comunali preposti".