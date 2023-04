Attesi in 500 al corteo anarchico di Carrara

Torna in città il 1 maggio anarchico con il classico corteo di bandiere rossonere. Attese oltre cinquecento persone da tutta Italia, che si daranno appuntamento in piazza Fabrizio De Andrè alle 9,30. Per le ore 10 è invece previsto il comizio che vede tra gli oratori lavoratori della Sanac e di Agrolab, e quello della scrittrice e performer Art Norma Santi di Roma. Alle 11,30 il corteo si muoverà da piazza De Andrè per poi arrivare in piazza Matteotti per salutare la sede storica del Germinal. "Ogni anno che passa il primo maggio anarchico acquista sempre più senso e valore - dice Emanuele Zaccagna, membro del comitato 1 maggio –. Qualcuno dice che è un corteo malinconico, ma il primo maggio non è un giorno di festa. Oltre all’ansia di perdere il posto di lavoro oggi c’è anche il rischio di perdere l’ambiente in cui viviamo, e vedere cosa siamo riusciti a fare nel passato con le lotte, beh direi che oggi ha più senso che mai. La tematica principale degli interventi dal palco sarà quella delle leggi liberticide che si stanno privando della libertà, quella sui rave per esempio".

Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e il conseguente corteo per le vie cittadine, dalle 9,30 alle 14,30 di lunedì 1 maggio il comando di polizia municipale ha istituito il divieto di transito in via Ulivi, piazza Alberica, via Rossi, piazza delle Erbe, vicolo Duomo, piazza Duomo, via Santa Maria, piazza Accademia, via Verdi, via Roma, piazza Gramsci, via Chiesa, piazza Monzoni, via Monterosso, piazza Sacco e Vanzetti, via Fontana, via del Cavatore, via Tacca, via Cucchiari, via d’Azeglio, piazza Matteotti. A.P.