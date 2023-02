Attenti ai cinghiali, strade ad alto rischio Sos alla Regione per fermare gli ungulati

Cinghiali scatenati mettono a rischio non solo la sopravvivenza delle aziende agricole della Lunigiana, ma ora anche le strade. Con 20 sinistri gravi la Toscana si conferma, nel 2022, la prima regione per numero di incidenti provocati da animali selvatici. In quattro anni il numero di incidenti che hanno causato feriti o lesioni mortali è salito a 67. Un triste primato, certificato dal recente Osservatorio sugli incidenti degli animali dell’Asaps. A denunciarlo è Coldiretti Toscana che ha stilato una mappa regionale delle strade dove la presenza di cinghiali, e di altre specie selvatiche, rappresenta una minaccia costante alla sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti. Strade dove si sono verificati incidenti, anche mortali, documentate dalle cronache e oggetto di segnalazioni ripetute.

Tra le cinquanta strade toscane considerate più pericolose ce ne sono sette nella provincia apuana, quasi tutte in Lunigiana. Sono la Statale del Cerreto, la provinciale 35 per Filattiera-Mulazzo, la provinciale 60 per Moncigoli, la Via Comunale di Corneda tra Tresana e Aulla, la strada per la Foce, la provinciale per Casola e la 31 dal casello di Pontremoli verso Mulazzo. "Nella nostra provincia centinaia di km di viabilità tra statali, regionali, provinciali e comunali sono diventati delle trappole a causa delle alte probabilità di imbattersi in un cinghiale che sbuca all’improvviso in mezzo alla carreggiata con conseguenze purtroppo anche gravissime per chi percorre quel tratto – spiega Francesca Ferrari, presidente provinciale Coldiretti – A spingere i cinghiali nelle aree urbane è il numero fuori controllo di questa specie insieme ad altri fattori come la siccità, una popolazione di predatori, il lupo, in forte aumento che li minaccia, la facile disponibilità di cibo e l’incuria delle aree periurbane. La presenza di ungulati e predatori è una delle principali cause dell’abbandono delle nostre campagne e delle nostre montagne".

"Su segnalazione degli utenti ho invitato la Regione Toscana più volte a predisporre interventi anche in ambito urbano – commenta il sindaco di Tresana Matteo Mastrini – ricorrendo a quanto previsto dalla legge regionale. E’ una situazione incontrollabile ormai. Se sommiamo i danni alle colture agricole prodotti dai cinghiali all’impossibilità di gestire i predatori, credo che la Regione debba chiedere al Governo alcune modifiche alla legislazione nazionale, in particolare l’articolo 19 della legge 157 1992, che estenderebbe i piani coordinati dalla Regione, aggiungendo il controllo della specie di fauna selvatica, la tutela dell’incolumità pubblica e la sicurezza stradale". Da anni Coldiretti si batte per ristabilire l’equilibrio e ora la presidente provinciale, Francesca Ferrari, torna a sollecitare un decreto per contenere un fenomeno che non riguarda ormai tutta la collettività. "Gli ungulati – sottolinea – stanno provocando una strage sulle strade e danni quotidiani alle aziende agricole già strette nella morsa di rincari, inflazione e cambiamenti climatici".

Natalino Benacci