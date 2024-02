Attacco hacker. Ko le timbrature dei dipendenti

Ha colpito anche la Provincia l’attacco hacker di inizio dicembre al provider Westpole che ha messo in ginocchio i servizi online della Pubblica amministrazione. Sembrava che l’amministrazione di Palazzo Ducale fosse rimasta indenne ma così non è stato. Albo pretorio, sito e altri servizi si appoggiano su altri sistemi, ma non la registrazione di ingresso e uscita dei dipendenti. Nei giorni scorsi ci si è resi conto che l’attacco informatico aveva reso indisponibili tutti i dati relativi alla presenza in servizio dei dipendenti e le timbrature. La Provincia sta cercando di recuperare i dati dagli orologi marcatempo delle 6 sedi grazie a attraverso un appalto esterno. Una spesa di alcune centinaia di euro per il lavoro della Scali Orologi di Prato che aveva fornito e installato i terminali per rilevazione presenze e controllo accessi.