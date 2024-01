Atletica e danza sportiva. Gli appuntamenti dei prossimi mesi

Proseguono gli eventi del calendario di Carrarafiere. Il 20 e il 21 gennaio nei padiglioni della Imm a Marina ci sarà l’appuntamento con la danza sportiva, mentre per questo fine settimana sono in programma le gare regionali e nazionali di atletica Fidal. Gare che si svolgeranno per tutti i weekend del mese e nella giornata del primo di febbraio. Marzo saluta la 44esima edizione della Tirreno Ct e della 25esima edizione di Balnearia, in programma dal 3 al 6. Con marzo a Carrarafiere il 14 e il 15 tornano anche Seatec e Compotec Marine, il Salone dedicato alla componentistica e subfornitura della nautica da diporto, evento che dallo scorso anno anno rientra nella Tuscany Yachting Week.

A seguire, 16 e 17 Marzo, Esposizione Internazionale Felina organizzata da Scacco Gatto.