Assunzioni al Cima Le prove il 2 maggio

"Finalmente la montagna ha partorito il topolino". E’ con queste parole che la Federazione lavoratori pubblici commenta il bando di assunzioni nel Ministero della Difesa indetto nel mese di luglio del 2022 e che vede avviare le prove pre selettive a partire dal 2 maggio. "Un bando che vede a livello nazionale 333 assunzioni tra terza area (funzionari) e seconda area (assistenti) - scrive Danilo Cestaro, dirigente sindacale - le quali non placano assolutamente il forte disagio creato da pensionamenti di massa, blocco del turn-over e tagli lineari dei posti di lavoro per effetto della Legge Di Paola. Di queste nuove assunzioni purtroppo solo una piccolissima parte verrà collocata nello stabilimento di lavoro del Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla. Reputo insoddisfacente in termini numerici questo bando che non soddisfa minimamente le esigenze del nostro arsenale, un centro di eccellenza per le attività produttive di munizionamento e polmone logistico di rilevante importanza. E’ doveroso evidenziare anche l’assenza di copertura finanziaria per queste assunzioni, sicuramente per il 2023 e in previsione anche per il 2024, visto quanto riportato nella legge di bilancio 2023, nella quale si specifica chiaramente che non potranno esserci assunzioni almeno fino a fine 2024 per carenza di fondi, salvo a nostro parere, la possibilità che il Ministero della Difesa elargisca le somme dovute per assumere immediatamente le nuove leve".

M.L.