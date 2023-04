"Assumano giovani, mancano i portalettere"

La posta non arriva, e quando arriva le fatture sono già scadute con gravi disagi. A scendere in campo, agguerriti, sono i residenti di Bonascola: "Da tempo non vediamo più la portalettere di sempre. Ci hanno detto che sia stata spostata in altra zona, senza essere sostituita. Più volte abbiamo tentato di telefonare alle Poste senza successo. Tuttoil girno ad atetnder che qualcuno risponda. Siamo esasperati. Abbiamo fatture e documenti in scadenza, ma le nostre cassette restano vuote a settimane intere. Quando arriva la posta, le fatture sono scadute e ci paghiamo sopra la mora. E anche documenti importanti con avvisi arrivano in ritardo penalizzando i destinatari. Da dire che non tutte le persone hanno la domiciliazione delle bollette e nemmeno si può pretendere che gli abbiano e mail dove ricevere bollettini". "Sapendo la data di scadenza – racconta una residente riguardo una bolletta telefonica – e non avendo ricevuto la fattura mi sono rivolta direttamente al gestore che mi ha inviato il bollettino tramite mail, per non incorrere in caso di ritardo nel distacco della rete internet con cui lavoro. Ebbene, dopo 15 giorni ho trovato in cassetta la fattura".

"Chiediamo semplicemente che ci venga recapitata la posta in maniera regolare – protestano -. Se il personale scarseggia, assumano i giovani e li facciano lavorare. Non è giusto che le crisi aziendali ricadano sui cittadini. Ci auguriamo che dopo questa segnalazione, le Poste adottino immediati provvedimenti per porre fine a questi disservizi che stanno causando notevoli disagi nella popolazione di Bonascola e zone limitrofe".

Angela Maria Fruzzetti