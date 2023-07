Assolto per le offese alla Crudeli Pieruccini rilancia e chiede i danni

CARRARA

Il commissario della Lega Nicola Pieruccini (nella foto) assolto per la frase "Mancanza di spessore e cultura politica" rivolta a mezzo stampa alla vice sindaca Roberta Crudeli. Pieruccini difeso dall’avvocato Linda Zanello ha vinto in seconda battuta ed è stato assolto anche per la frase "approssimativo utilizzo della lingua italiana", sempre rivolta alla vice sindaca. Pieruccini per queste due frasi era stato querelato dalla Crudeli (difesa dall’avvocato Cristina Lattanzi), che nel processo si era costituita parte civile. Una battaglia legale che muove i passi dalle diverse opposizioni politiche e ha animato i social per diverso tempio.

E ora Pieruccini chiederà un risarcimento per danno all’immagine. In prima battuta il commissario della Lega era stato condannato al pagamento di una multa di 900 euro, e ad un risarcimento danni di 5mila euro a favore di Crudeli. Ma l’avvocato Zanello ha fatto opposizione al decreto di condanna riuscendo a far assolvere il suo assistito. La querelle era nata quando la vice sindaca sedeva ancora sui banchi dell’opposizione come consigliera comunale del Pd, e secondo Crudeli era stata offesa per una foto social dove indossava una maschera. Il giudice del Tribunale di Massa ha però ritenuto che le frasi pubblicate da Pieruccini non rivestivano contenuto intrinsecamente offensivo per il loro contenuto letterale, non tipicamente ingiurioso. Il giudice nelle motivazioni della sentenza stigmatizza anche il comportamento di Crudeli, che dal sul suo profilo Facebook, aveva commentato "Eccoli i sovranisti italiani con i loro sodali americani", paragonando i leghisti di Carrara ai personaggi con copricapo pelosi e cornuti indossati dai seguaci di Trump a Capitol Hill. E come detto adesso Pieruccini dopo l’assoluzione ha intenzione a sua volta di chiedere alla vice sindaca i danni per lesione della sua immagine.