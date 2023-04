Assolti Airbus e Air France Barbato tra le 228 vittime

Il produttore europeo Airbus e la compagnia Air France, perseguiti per omicidio colposo dopo lo schianto nel giugno 2009 del volo AF447 Rio-Parigi che provocò la morte di 228 persone, sono stati assolti ieri a Parigi. Quasi 14 anni dopo il disastro, il tribunale penale di Parigi ha scagionato le due società, giudicando che, se fossero state commesse "colpe", "nessun nesso causale certo" con l’incidente "non avrebbe potuto essere dimostrato". Tra le vittime c’era anche Silvio Barbato Bonaccorsi, 50 anni, noto direttore d’orchestra originario di Fornaci di Barga (il paese dei suoi nonni) che viveva tanti anni in Brasile. Barbato ha vissuto da ragazzo per diversi anni a Massa con la famiglia della cugina, Maria Luisa Lippi, che ha lavorato come funzionario al Comune di Massa. In città aveva stretto numorosi rapporti di amicizia ed era rimasto molto legato alla terra apuana. Era una vera celebrità: oltre a dirigere le orchestre sinfoniche del Teatro Nacional di Brasilia e del Teatro Municipal di Rio de Janeiro, Barbato ha diretto diverse orchestre italiane: la Sinfonica di Sanremo e quella Siciliana. Aveva studiato al conservatorio Verdi a Milano.

La notizia dell’assoluzione di Airbus e Air France ha riaperto vecchie ferite. "Ci aspettavamo un giudizio imparziale, non è stato così. Siamo disgustati", ha reagito alla sentenza Danièle Lamy, presidente di Entraide et Solidarité AF447, l’associazione dei familiari delle vittime. "Ci viene detto ’responsabili’ ma non ’colpevoli’. Di questi 14 anni di attesa non resta che disperazione, costernazione e rabbiaresponsabili ma non colpevoli", ha aggiunto Me Alain Jakubowicz, uno dei loro avvocati.