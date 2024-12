Associazionismo. Aiuti economici

È uscito il bando erogazioni della Fondazione Marmo per il 2025. Per presentare domanda c’è tempo fino a giovedì 16 gennaio. Il bando servirà a finanziare progetti e attività proposte da istituzioni ed associazioni pubbliche o private, senza scopo di lucro, finalizzati allo sviluppo sostenibile e alla promozione del territorio, alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e all’implementazione dei servizi per la comunità. Quattro sono le linee di finanziamento, che sono istruzione e formazione, valorizzazione, promozione e sviluppo del territorio, salute – sociale - inclusione, civiltà del marmo.

La Fondazione valuterà le richieste di contributo tenendo conto della capacità del progetto di avere un reale impatto sul territorio e la comunità, di innescare processi innovativi e condivisi di rigenerazione e cura del tessuto sociale e del patrimonio e di dare risposta ad esigenze diffuse. Il bando è disponibile sul sito dell’ente www.fondazionemarmo.it. Un importante sostegno quindi per chi vorrà partecipare ed avere sostegno da parte della Fondazione marmo.