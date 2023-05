Associazioni in cammino nella ’Staffetta dell’umanità per la pace’

Anche in provincia e in Versilia un gruppo di persone e di associazioni (fra gli altri Accademia Apuana della Pace, Coordinamento Antimilitarista Carrara, ControVento Trekking, Fridays for Future Massa, Gas Massa, Trentuno Settembre circolo Arci, Cantiere per la Pace della Lunigiana, Coordinamento Ambientalista ApuoVersiliese, Comitato contro la discarica Cava Fornace, In 500 sulla Battigia, Nuovi Paesaggi Urbani Massa) si sono organizzati per promuovere la ’Staffetta dell’umanità per la pace’. Domani, dalle 12, cammineranno insieme lungo la via Francigena a piccoli gruppi, distanziati di 1 km. L’appello si rivolge a chi vuole la pace, a chi è contrario all’invio di armi in Ucraina, e darà vita a una ’Staffetta’ da Aosta a Lampedusa per unire l’Italia contro la guerra. Saranno coperti in contemporanea 4000 km in 200 tappe. "Noi – affermano i promotori – pensiamo che l’Italia debba manifestare in ogni modo la sua solidarietà al popolo ucraino abbandonando, però, qualunque partecipazione alle operazioni belliche e cessando l’invio di armi. Vogliamo tornare a essere il più grande Paese pacifista del mondo, motore di una azione per la pace e non ruota di scorta in una guerra. Un appello a chi sente il bisogno di fare qualcosa contro l’orrore della violenza delle armi e vuole gridare basta". Per adesioni: Antonella Cappè (area Carrara) 329 0780298; Giuditta Sborgi (area Massa) 328 5640047; Maurizio Rossi (area Lunigiana) 349 6004774.