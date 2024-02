Associazione Evergreen al primo compleanno. Attività per sentirsi attivi

In festa ‘Evergreen’ per il primo anniversario dell’associazione. "Nel 2023, primo anno di nascita, abbiamo lavorato per promuovere la socialità offrendo una varietà di attività culturali, sportive e sociali senza fini di lucro – dice soddisfatto il presidente Mario Cassano –. Il supporto dei soci è stato fondamentale per il successo. Facciamo corsi di lingua inglese, computer e smartphone, iniziative culturali e sociali, teatro terapia, Burraco e altri giochi da tavolo, proprio grazie al sostegno dei numerosi soci che, non solo aiutano a sostenere la nostra missione, ma hanno anche l’opportunità di partecipare alle attività organizzate, tutte gratuite". E quest’anno ‘Evergreen’ continuerà le attività ordinarie. Ringrazia quanti, "con sentita partecipazione, hanno contribuito a realizzare il successo del primo anniversario". "E’ stato un momento intenso e coinvolgente grazie anche al contributo di amici Simona e Roberto: il duo Masini-Costantino – racconta Cassano –, che si è esibito nei più importanti festival e rassegne chitarristiche in tutta Italia e all’estero, collaborando con prestigiose orchestre. Stiamo lavorando per offrire nuove attività portando avanti la nostra missione: come sentirsi Attivi Divertendosi". Nel programma ora anche il corso di teatro terapia con Antonella Ianuale, molto seguito perché fa emergere emozioni da parole, movimento e linguaggio del corpo". E’ aperto il tesseramento per l’associazione Evergreen, che ha sede in viale Eugenio Chiesa 22 a Massa. Info: 3488859770.