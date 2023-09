Assistenza socio-sanitaria a domicilio: domande entro il 25 settembre La Società della salute della Lunigiana cerca operatori per il progetto “Ancore“

Fino al 25 settembre si possono presentare le manifestazioni di interesse all’avviso “Sostegno all’assistenza socio sanitaria domiciliare” per la realizzazione del progetto “Ancore” (Assistenza per una collettività responsabile), pubblicato dalla Società della salute della Lunigiana. Il progetto prevede due azioni. La prima è rivolta agli operatori economici, ai gestori di RSA e ai liberi professionisti (per esempio infermieri, fisiterapisti, Oss, Osa) per erogare servizi in RSA e in strutture cure intermedie per anziani con limitazione temporanea dell’autonomia o a rischio di non autosufficienza o per disabili gravi e alle loro famiglie (previsto un budget di 110mila euro), la seconda azione è rivolta agli enti del Terzo settore e ai liberi professionisti e riguarda l’accesso a servizi di carattere socio-assistenziale di sostegno e supporto alle persone con diagnosi di demenza e alle loro famiglie, per garantire una reale possibilità di permanenza presso il proprio domicilio e all’interno del proprio contesto di vita (previsto un budget pari a 90mila euro). Si può consultare l’avviso all’albo online della Società della salute della Lunigiana, al sito www.sdslunigiana.it (sezione “Trasparenza”, “Albo on line” e delibera 24 del 409.