Assistenza sanitaria a Carrara. Il punto dopo la “cabina di regia”

Carrara, 10 gennaio 2024 – Fare il punto sugli interventi previsti nel piano di riorganizzazione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e sull’impiego delle risorse disponibili sul territorio di Massa Carrara. Con quest’obiettivo si è riunita il 10 gennaio la “cabina di regia” istituita dagli enti interessati e dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, con i sindaci di Carrara Serena Arrighi, di Massa Francesco Persiani e di Montignoso Gianni Lorenzetti (che è anche presidente della provincia di Massa Carrara). Al confronto partecipano dunque, con cadenza periodica, Regione, Asl, Comuni e organizzazioni sindacali per monitorare gli impegni assunti il 31 agosto scorso, in occasione della visita al monoblocco e in altre sedi territoriali dell’assessore al diritto alla salute e alla sanità della Regione Toscana Simone Bezzini. È stata approfondita, come consuetudine, la situazione degli edifici sanitari presenti nei comuni di Massa e di Carrara, con i tempi esatti previsti alla luce della proroga accordata dai Vigili del fuoco, fino al mese di luglio 2024, a seguito della richiesta avanzata dall’Asl. Questo consentirà di effettuare tutti gli interventi in modo più graduale e programmando in maniera più “diluita nel tempo” anche i trasferimenti per non interrompere l’erogazione dei servizi sanitari. Ovviamente, fino a che non saranno completati i lavori nelle nuove strutture, i servizi continueranno ad essere regolarmente garantiti nelle attuali sedi di erogazione. Questo il quadro per gli interventi di cui si è parlato nel corso dell’incontro.

Struttura di via Bassa Tambura (Massa)

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha confermato anche nella riunione di mercoledì 10 gennaio che si stanno attuando le azioni necessarie con l’obiettivo di mantenere i livelli di servizi. L’iter progettuale per la nuova Casa della comunità sta andando avanti regolarmente. In particolare in questi giorni si sta effettuando la verifica della presenza di ordigni bellici nell’area interessata. E’ stato inoltre affidato l’incarico per la progettazione e realizzazione dell’opera, sotto forma di appalto integrato.

Struttura di Montignoso

Il percorso prosegue regolarmente. Il cantiere aprirà entro breve, con le previste demolizioni e poi il progetto esecutivo della nuova Casa della comunità, dove troverà spazio - ha anticipato la direttrice della Zona distretto delle Apuane Monica Guglielmi - una nuova sede di Consultorio.

Palazzina H Monterosso (Carrara)

I lavori di adeguamento interno sono in atto. Era emersa una difficoltà a reperire sul mercato l’Unità di Trattamento dell’Aria e le relative canalizzazioni. La fornitura è adesso garantita. Le altre lavorazioni previste stanno rispettando le tempistiche indicate in precedenza. La conclusione dei lavori è prevista per fine febbraio con inizio dell’attività ad inizio marzo.

Ambulatori mobili Monterosso (Carrara)

È in corso l’intervento per l’installazione degli ambulatori mobili a Carrara. Il termine dell’intervento edilizio è previsto per i primi di febbraio, mentre l’inizio dell’attività è programmato per la metà di febbraio.

Monoblocco Monterosso (Carrara) – piano rialzato

I lavori stanno procedendo secondo la programmazione prevista e considerando le tempistiche degli altri interventi. Il termine dell’intervento edilizio è previsto per i primi di febbraio, con inizio dell’attività intorno al 20 febbraio.

Monoblocco Monterosso (Carrara) – ex Pronto soccorso

Il direttore degli ospedali di Massa Carrara Giuliano Biselli ha ricordato che la possibilità di utilizzare anche questa area consente di venire incontro a varie esigenze e di alleggerire il carico delle attività sia all’interno del Monoblocco che negli ambulatori mobili. Il termine dell’intervento edilizio è previsto per i primi di febbraio l’inizio dell’attività intorno al 20 febbraio.

Rsa di Fossone (Carrara)

Il cantiere va avanti ma, vista anche la problematica legata ai tempi di installazione del montalettighe, l’Asl ha programmato la fine dell’intervento sulla nuova sede delle Cure intermedie per la fine di marzo, con inizio dell’attività a fine aprile - inizio maggio. Più in generale anche nella riunione odierna l’Asl ha confermato che verranno mantenute a Carrara tutte le attività attualmente presenti. Le organizzazioni sindacali hanno ribadito la richiesta della massima attenzione sul mantenimento dei livelli occupazionali nell’ambito dei servizi esternalizzati. Questo percorso all’insegna della condivisione e della trasparenza proseguirà regolarmente. L’obiettivo della “cabina di regia” - che tornerà a riunirsi il prossimo mercoledì 24 gennaio - è infatti quello di lavorare in sinergia, per il bene della comunità, svolgendo un ruolo di monitoraggio e di controllo sugli interventi in atto per continuare a garantire l’assistenza sanitaria nel territorio di Massa Carrara.