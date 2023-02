Si è dimesso l’assessore Guidi: "Ho atteso per rispetto ai cittadini"

L’assessore dimissionario ai Lavori pubblici Marco Guidi, sponda Fratelli d’Italia

Massa, 25 febbraio 2023 – “Questo è il mio ultimo atto da assessore, rassegno le miei dimissioni". La parola fine la dedica al sindaco Francesco Persiani, l’ormai ex responsabile ai Lavori pubblici Marco Guidi, che da ieri alle 16 passa ufficialmente all’opposizione del primo cittadino. Tre pagine di lettera consegnate in Comune dove l’esponente di Fratelli d’Italia ha raccontato 5 anni di mandato, tra obiettivi raggiunti e qualche stoccata a quello che a tutti gli effetti diventa ora il suo principale sfidante per la poltrona di sindaco. Dimissioni che arrivano a meno di una settimana dal giorno del giudizio: mercoledì si voterà la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione che vede la stampella di alcuni ex membri della maggioranza. "Il viaggio che abbiamo intrapreso insieme nel 2018 è ormai giunto al capolinea, sia per la naturale scadenza del mandato amministrativo sia per le scelte incomprensibili e non condivisibili che, negli ultimi mesi, non guardano più al bene della città ma a logiche elettorali. In tanti, in queste settimane, nel mare in tempesta del centrodestra, mi hanno chiesto come mai non mi fossi ancora dimesso. Semplicemente per il senso del dovere ed il rispetto che ho per i nostri cittadini e...