Assessora Nardini esprime solidarietà agli artisti della Tekè Gallery

Anche l’assessora regionale alle Pari opportunità Alessandra Nardini esprime solidarietà agli artisti della Tekè gallery. Qualcuno nei giorni scorsi, lo ricordiamo, ha danneggiato una delle vetrine del fondo di via Santa Maria con all’interno l’opera ‘La pecora nera’ ideatà per promuovere la cultura della differenza di genere. "Un gesto grave perché ad essere danneggiate sono opere d’arte. Un gesto che preoccupa ancora di più per il timore che sia dovuto a discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Stiamo celebrando il mese del Pride, tra pochi giorni sfileremo colorando le vie di Firenze con la grande parata del Toscana Pride, e quanto avvenuto non può lasciarci indifferenti. Carrara e la Toscana sono terre di diritti e libertà, non ci può essere spazio per odio, pregiudizi, stereotipi e discriminazioni, di nessun tipo. Nei prossimi giorni sarò a Cararra per impegni istituzionali – conclude Nardini – e visiterò la galleria Tekè proprio per dimostrare la mia solidarietà e condivisione rispetto alla tematica trattata".