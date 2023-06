"Assemblea pubblica per riaprire il vecchio ospedale"

"Vogliamo portare all’attenzione di tutta la cittadinanza e soprattutto delle persone che vivono con una disabilità, la mancanza di elevatori meccanici in punti nevralgici come sotto il Comune e nel sottopasso dell’Aurelia". A sollevare la questione è Massa Insorge. "L’amministrazione Persiani nei 5 anni precedenti ha pensato solo a spendere i soldi pubblici in interventi superflui e superficiali senza mai risolvere davvero nessun problema – spiegano gli attivisti guidati da Marco Lenzoni (nella foto) – Prendiamo l’esempio di piazza Garibaldi: basta attraversare la strada per andare in questura che già troviamo la prima barriera architettonica. E Nella “nuova” giunta Persiani è persino presente un’assessora con la delega ai soldi del Pnrr, cioè c’è una figura di primo piano della giunta deputata a manovrare i fondi del Pnrr per presentare altri progetti inutili e dannosi per la cittadinanza e che permetteranno affari per gli amici degli amici. Per la nostra città vogliamo piazze accessibili a tutti, migliori servizi per le persone disabili come aree pedonali riservate, elevatori meccanici, rampe e quant’altro. Vogliamo che l’amministrazione si metta in prima fila nella difesa e nel potenziamento della sanità pubblica e della qualità della vita. Quindi NO a grandi opere e grandi progetti speculativi e SI alle numerose piccole opere necessarie che possono essere realizzate subito e con pochi spiccioli. Massa insorge organizza un’assemblea per venerdì 30 alle 18 al parco della Cervara (villaggio apuano) per la riapertura del vecchio ospedale, contro lo spreco di denaro per aprire un nuovo distretto sanitario alla stazione, sui binari del treno: portate le vostre idee".