Assemblea per la sanità: "I nodi della Pediatria e della donazione organi"

L’Unione sindacale di base convoca un’assemblea pubblica sulla crisi del sistema sanitario territoriale in Lunigiana. L’appuntamento è martedì alle 21 nella sala consiliare del Comune di Aulla. All’incontro sono stati invitati tutti i sindaci. L’ordine del giorno prevede una discussione sull’attivazione del servizio donazioni di organi e tessuti in Lunigiana, la mancanza di un ambulatorio pediatrico per i giorni festivi a rotazione su Fivizzano, Aulla e Pontremoli e il referendum consultivo regionale per un ritorno alle Asl provinciali. "In Lunigiana il servizio di donazione di tessuti e organi non è attivo - scrive USB in una nota - ma c’era stata la promessa che sarebbero stati comunque istituiti un percorso e un protocollo per consentire di non rendere inutile e disattesa la volontà e il diritto dei cittadini alla donazione, che è compresa nei Livelli essenziali dell’assistenza". Il sindacato chiede l’intervento delle istituzioni e fa appello anche alla Società della Salute perché venga attivato il percorso delle donazioni. Con l’approvazione della nuova legge regionale è nata la guardia medica pediatrica, ma per sindacato USB si tratta delle solite promesse elettorali.

"Questo progetto doveva essere realizzato da anni, ma arriva solo in piena campagna elettorale - aggiunge il sindacato - Secondo i piani dell’Asl Nord Ovest la nuova guardia medica pediatrica in provincia di Massa Carrara verrà aperta al Distretto sanitario di via Bassa Tambura a Massa, che l’azienda voleva chiudere un anno e mezzo fa e che è stato mantenuto aperto soltanto grazie alla grande mobilitazione organizzata dalla Consulta popolare per la sanità di Massa in collaborazione con il sindacato Usb". Si sottolinea però che il territorio della Lunigiana viene dimenticato dalla Regione e dalla Asl. La nuova guardia medica pediatrica aperta nei giorni festivi a Massa sarà utile ad alleggerire il Noa da casi facilmente gestibili da una guardia medica pediatrica. "Ma se è necessaria e utile a Massa a soli 5 km da un ospedale attrezzatissimo con un reparto di pediatria aperto 24h su 24h - prosegue il sindacato - a maggior ragione il servizio di guardia medica pediatrica durante i giorni festivi va attivato anche in Lunigiana, magari un fine settimana a Fivizzano e uno a Pontremoli. "Facciamo presente - prosegue il sindacato - che per i bambini della Lunigiana dopo le 18 di sera di tutti i giorni infrasettimanali e non solo quelli festivi è obbligatorio un viaggio di 110 km per andare e tornare da una visita che per forza di cose devono fare al Noa di Massa essendo gli ospedali in Lunigiana sprovvisti di un reparto pediatrico".

