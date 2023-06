Assemblea per il vecchio ospedale

Massa insorge si prepara a una nuova iniziativa legata alla riapertura del vecchio ospedale di Massa. Ieri pomeriggio conferenza stampa davanti al Comune, dove Giulio Milani, candidato per la lista di Marco Lenzoni a sindaco di Massa, ha spiegato le prossime mosse del movimento: "Stiamo lavorando alla costruzione di una consulta popolare permanente per la riapertura dell’ospedale Santi Giacomo e Cristoforo che vedrà, come prima tappa, l’assemblea cittadina di venerdì 30 giugno alle 18 al villaggio Unrra di Canevara. Andremo avanti in questa lotta, siamo contrari alla realizzazione di una struttura sanitaria vicino alla stazione ferroviaria. Basta con i tagli alla sanità a discapito dei cittadini".