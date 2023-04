Assemblea dei soci dell’associazione ’Manfredo Giuliani’

L’Associazione “Manfredo Giuliani“ ha convocato l’assemblea dei soci per questo pomeriggio alle ore 15.30. L’appuntamento è nel salone voltato del Museo etnografico. Poi ci sarà anche la presentazione del nuovo numero della rivista Studi lunigianesi coll.LI-LIII anni 2022-2023. Si tratta di un volume che è dedicato a Nicola Michelotti e presenta la bibliografia completa della sua ampia produzione storiografica. L’incontro sarà introdotto dal presidente Giuseppe Benelli che parlerà delle “Genealogie di Nicola Michelotti per la storia lunigianese“, dopo è previsto l’ intervento di Paolo Lapi su “La Pontremoli del Cinquecento attraverso un manoscritto inedito di Giuseppe Damiani (1584)“. Il volume, in appendice, contiene l’elenco dei governatori, dei podestà e dei sindacatori che si sono succeduti dal 1547 al 1584 e la bibliografia di Michelotti curata dal professor Benelli.