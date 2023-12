Assemblea dei sindacati in Comune

Un incontro per chi lavora nel settore del commercio. Filcams Cgil Massa Carrara, Fisascat Cisl Toscana Nord e Uiltucs Toscana hanno battuto la Lunigiana per informare i lavoratori dei settori del commercio, grande distribuzione, distribuzione cooperativa e del turismo pubblici esercizi, mense bar e ristoranti in merito allo sciopero del 22 dicembre per il mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali. In Italia 7 milioni di lavoratori di cui 5 impiegati nel terziario, da circa 4 anni hanno contratti scaduti, non vedono le loro retribuzioni aumentare, mentre le bollette aumentano e il caro vita pesa. "Le associazioni datoriali – dicono i sindacati – hanno nel corso delle trattative respinto le richieste sindacali, dilatando ulteriormente i tempi per il rinnovo del contratto che è però l’unico strumento per vedere un aumento salariale e solo il perimetro contrattuale può garantire dignità, valore e un nuovo umanesimo del lavoro. Il mancato rinnovo grava non solo sui lavoratori e sulle lavoratrici ma su tutta l’economia del paese. La contrattazione collettiva può essere anche lo strumento per risolvere la precarietà. Lunedì alle 20,30 saremo in Comune ad Aulla per un’assemblea dei lavoratori. Abbiamo intrapreso questo percorso affinché i lavoratori possano attraverso la condivisione e l’ascolto reciproco trovare le risposte alle loro problematiche. Vogliamo costruire una consapevolezza sui temi dei contratti collettivi nazionali, un collettivo, una massa critica, che abbia coscienza dei diritti e di cosa viene negato, per migliorare le condizioni di vita a partire dall’emancipazione nel lavoro".