Assemblea dei donatori Fratres . Confermato Armando Mastroviti: "Il nostro impegno con i giovani"

Il gruppo donatori Fratres di Pontremoli ha riconfermato alla presidenza Armando Mastroviti. Dopo le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo i membri eletti si sono riuniti per eleggere le cariche del sodalizio per il nuovo mandato. All’unanimità i consiglieri hanno approvato la nomina di Mastroviti, che ha ringraziato per la fiducia. Vicepresidente del gruppo è Tiziana Tifoni, capogruppo Alessandro Bertolini. Mastroviti ha sottolineato l’impegno e la responsabilità richiesti dalla continuità del mandato nella prospettiva del proseguimento dell’attività con rinnovato slancio e puntando ad ottenere sempre migliori risultati. Già prima dell’apertura del seggio elettorale nell’assemblea dei giorni scorsi ha ripercorso l’attività svolta dal sodalizio nel 2023.

"Significativo il risultato raggiunto in termini di donazioni 918 (in aumento di 24 unità) e di nuovi donatori (41 nuovi ingressi) che portano i donatori attivi ad un totale di 624. E’ stato rinnovato l’impegno della presenza nelle scuole locali con particolare attenzione alle nuove generazioni nella consapevolezza che i giovani di oggi saranno i donatori di domani". E’ stata confermata la partecipazione al ’progetto Donazione’ e la consegna della borsa di Studio ’Flavio Longinotti’. Ma altre iniziative conviviali sono già in cantiere per andare a sensibilizzare anche quelle fasce di età che spesso non donano per semplice mancanza di informazioni o di considerazione. E’ stato continuo l’impegno profuso per il territorio con la partecipazione alle principali manifestazioni e l’organizzazione e guida, con altre associazioni, alla Festa del volontariato dello scorso giugno.

Il neo eletto ha ricordato anche dopo 3 anni si sono potute nuovamente organizzare la Festa del Donatore, stoppata dal covid e la gita sociale, che ha visto imbarcarsi 75 donatori sulla nave da crociera per esplorare le bellezze del Mediterraneo. Confermata la volontà di destinare una parte dell’avanzo economico a favore di progetti ed associazioni del territorio quali i gruppi scout e l’associazione Aldi per il progetto ’Dopo di noi’, oltre alla adozione a distanza di 6 bambini della Serra Leone per il 20° anno consecutivo. Dopo il voto unanime dell’assemblea alla relazione del presidente Mastroviti, a quella del capogruppo Mario Mori e dell’amministratore Mario Bassi il presidente voluto ringraziare pubblicamente i componenti del consiglio direttivo uscente per il continuo impegno profuso in questi ultimi 4 anni.Un particolare, appassionato ringraziamento è stato espresso ai consiglieri Longinotti, Marcucci, Bassi e Mori che per impegni personali non hanno ritenuto di ricandidarsi.

