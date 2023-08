"Assediati da polveri e rumori" Gli abitanti passano alle vie legali

Gli abitanti di Miseglia Bassa tornano a protestare contro le polveri sottili mosse dai camion che passano dalla pesa sottostante. Tornano a chiedere che venga rispettato il loro diritto alla salute e che l’amministrazione metta in campo tutte le iniziative necessarie a rendere le condizioni di vita accettabili, come un’adeguata copertura dei mezzi che trasportano le scaglie, lavaggio frequente delle strade intorno alla frazione e più controlli della polizia municipale per sanzionare i ‘furbetti’ che coprono il loro mezzo solo prima di imboccare la galleria Santa Croce, come testimoniato dal report fotografico di Legambiente. Residenti e ambientalisti chiedono anche il ripristo totale del sistema di lavaggio della pesa che non funzionerebbe al meglio a causa di numerosi ugelli rotti o ostruiti. Numerosi, e finora vani, gli incontri con l’amministrazione comunale, così i residenti stanno valutando di passare alle vie legali.