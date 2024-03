Aspiranti operatori ecologici. Via alla preselezione di Asmiu

Ieri mattina al Palazzetto dello sport si è tenuta la prova preselettiva relativa al bando di selezione indetto da Asmiu. Circa 250 candidati (sui 480 previsti) si sono presentati per superare la prima prova di preselezione per la ricerca di operatori di area raccolta e di spazzamento e per operatori di area conduzione. La società di selezione incaricata darà comunicazione dei risultati ad Asmiu entro 4 giorni lavorativi. Successivamente Asmiu informerà i candidati direttamente sugli esiti della prova. Le date e gli orari delle successive prove saranno comunicati dall’azienda, come sempre, sul sito www.asmiu.it sezione Bandi di concorso.

In realtà le selezioni aperte erano tre. Oltre agli operatori ecologici (i netturbini di una volta) e gli autisti, un’altra selezione riguardava un profilo molto particolare, quello di meccanico meccatronico da inserire in officina, ma le candidature pervenute ad Asmiu sono state molto poche e non serve passare da una scrematura preselettiva. I candidati sono stati sottoposti a un esame a risposta multipla su argomenti che vanno dalla geografia del territorio al Testo unico dell’ambiente per passare ai decreti sulla sicurezza e sul codice della strada. Gli stessi temi saranno poi oggetto anche della prova orale, quella vera e propria, a cui accederanno i primi 100 classificati della preselezione per operatori ecologici e 60 dell’area conduzione. Per entrambi i profili è prevista poi una prova pratica di spazzamento manuale, agganciamento dei bidoni della spazzatura e per i soli autisti anche la guida. Questo l’iter che servirà a stilare due graduatorie che resteranno in vigore per 2 anni, prorogabile per un altro ancora, da cui Asmiu potrà attingere per le future assunzioni di operatori ecologici e autisti, siano esse a tempo indeterminato o per la copertura dei carichi di lavoro stagionale, full time o part time, e soprattutto per sopperire al fisiologico turnover del personale.