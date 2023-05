Aspiranti odontotecnici degli istituti italiani si sfidano in un concorso

Si svolge a Pontremoli da oggi a sabato la gara nazionale per gli istituti professionali ad indirizzo odontotecnico. La sede del contest è legata alla provenienza dello studente vincitore nella precedente edizione che era stata infatti Laura Gentile del Pacinotti Belmesseri, risultata la migliore dei partecipanti a livello nazionale. Da oggi quindi Pontremoli vedrà la presenza di ben 26 istituti odontotecnici provenienti da tutta Italia che, nei tre giorni del concorso, avranno occasione di visitare la città accompagnati dagli studenti e dai docenti dell’istituto. La cerimonia di accoglienza è prevista oggi alle 16 al Teatro della Rosa, dove si svolgerà anche la premiazione finale sabato. I partecipanti saranno ospitati in strutture ricettive del territorio, il servizio di ristorazione sarà curato dall’indirizzo alberghiero del Pacinotti-Belemesseri. La gara si articola in due prove: una scritta della durata di due ore e una pratica in cinque ore.