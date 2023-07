Asmiu, ora si cambia Ritardi nell’organizzazione per la raccolta dei rifiuti

Alla guida di Asmiu ancora per pochi giorni è rimasto l’amministratore unico uscente, Massimiliano Fornari: già ‘silurato’ dal sindaco Francesco Persiani, che con specifico decreto ha stabilito la revoca della nomina, in questo momento si trova in fase di ‘prorogatio’ tecnica e politica, in attesa che l’amministrazione e il primo cittadino individuino il suo sostituto. Una chiamata alle armi doverosa perché Asmiu è senza direttore da settembre del 2022, da quando ha lasciato il ruolo Walter Bresciani Gatti, per cui tutti i poteri erano nelle mani dell’amministratore unico in carica.

Si tratta solo di pochi giorni, assicura il sindaco Persiani. "La manifestazione di interesse per tutte le partecipate del Comune si è chiusa pochi giorni fa ed entro fine mese individuerò il nuovo amministratore unico – spiega –. Per questo è stata disposta una prorogatio con poteri ordinari: dall’insediamento ho 45 giorni di tempo per la revoca con 45 giorni di tempo di prorogatio per la sostituzione". Questi i tempi dettati dalla normativa e riportati dal primo cittadino che ha comunque di mettere mano anche alla figura del direttore, vacante da troppi mesi. "Quando si sarà insediato il nuovo amministratore unico decideremo come procedere. Credo che un direttore tecnico sia necessario per l’azienda" sottolinea Francesco Persiani.

Allora ci sono problemi nella gestione dell’azienda e della raccolta rifiuti, come aveva indicato il sindaco nello stesso decreto di revoca? "Li hanno constatati gli uffici, ci sono le segnalazioni – dice il sindaco – . Asmiu oggi riceve da 11 a 13 milioni di euro dal Comune, ha assunto molto personale e oggi ha fra i 170 e i 180 dipendenti. A fronte di ciò, negli ultimi 9 mesi il servizio non è stato all’altezza, il livello di efficienza è calato precipitosamente. Marina di Massa è rimasta indietro e solo ora a luglio saranno consegnate le tessere dell’isola ecologica di via Zolezzi quando la situazione mi era stato detto che sarebbe stata risolta nel 2022. L’isola di Lungobrugiano ancora non si sa come e se si farà. La montagna non si sa ancora se avrà isole ecologiche o porta a porta. Problemi che non si possono attribuire ai dipendenti perché tutti fanno il loro lavoro e lo dimostrano anche quando rispondono alle segnalazioni. Ma i problemi andrebbero evitati. Per cui vedo la causa negli ultimi mesi in una guida non molto attenta ed efficace e sicuramente ha influito anche l’assenza di un direttore tecnico".

Persiani evidenzia che passi avanti sono stati fatti, anche importanti, nel 2018 e nel 2020, poi vede però una brusca frenata: "Importanti risultati nella gestione e nella raccolta dei rifiuti che derivano anche dai grandi finanziamenti ricevuti dal Comune con l’amministrazione che ha deciso di spostare molti milioni di euro da Cermec ad Asmiu. E infatti il premio ricevuto a Roma dall’amministratore unico, di cui l’amministrazione non era stata informata, riguardava l’anno 2021. Tante indicazioni che mi hanno fatto ritenere che questo percorso ormai fosse chiuso. Abbiamo bisogno di fare un balzo in avanti, un salto di qualità e confido nella nuova governance".

Francesco Scolaro