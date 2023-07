Asmiu, Campagna di Disinfestazione Programmata di Zanzara Tigre nei Prossimi Giorni

Asmiu comunica che nei prossimi giorni procederà ad una campagna di

disinfestazione programmata di zanzara tigre. Recuperando gli interventi rimandati a causa della recente allerta meteo. Ecco il calendario:

giovedì in viale Stazione, dalle ore 2, piazza IV novembre dalle 3,30, piazza Aranci dalle 4,30, piazza Mercurio dalle 5, piazza Garibaldi dalle 5,30 e viale Chiesa dalle 6. Venerdì in via San Pio X e parco San Pio X dalle ore 4,30 e al Parco degli Ulivi dalle 5. Asmiu consiglia di non esporre vestiario, alimenti, giocattoli nei balconi o nei cortili. Inoltre vanno tenuti al riparo gli animali di affezione. Consigliato anche di tenere porte e finestre chiuse durante l’intervento.