Asmiu, caccia ai ‘furbetti’. Salvare il decoro urbano. Missione quasi impossibile

E’ una missione quasi impossibile quella che impegna Asmiu ogni settimana per fermare le discariche abusive e l’abbandono incontrollato di rifiuti che a macchia di leopardo coinvolge le zone più buie e nascoste del territorio. Arrivano persino dalla provincia di La Spezia per scaricare sacchi neri pieni di spazzatura. Fanno chilometri con l’auto piena di rifiuti, di notte, scelgono sempre più i versanti montani, inerpicandosi sulle stradine che salgono su nei paesi più isolati e li gettano ogni cosa. Anche rifiuti speciali. Rimuovere tutto costa tempo e fatica, uomini e mezzi sottratti alle attività ordinarie, risorse che vengono prelevate dalle casse del Comune. Soldi che paga tutta la collettività per rimediare ai danni degli incivili. Il conto è salato, come fanno sapere dagli uffici di Asmiu: almeno 100mila euro l’anno, e si sale soltanto. A seconda dell’anno e dei rifiuti che si trovano.

La montagna è diventata il luogo preferito dagli incivili: da quando il ‘porta a porta’ si è esteso a tutta la zona di costa e i cassonetti sono spariti dalle strade gli incivili si sono spostati ma non si sono fermati. Anzi, il fenomeno sarebbe aumentato e si è andato a concentrare in alcuni punti. Come la discarica di Bergiola. Qui Asmiu interviene a pulire ogni 15 o 20 giorni e l’intervento costa dai 5 ai 7mila euro, in media. Gli operatori trovano di tutto: rifiuti indifferenziati, anche speciali, pure cemento amianto. Poi barattoli di vernici, per edilizia o carrozzerie, carta catramata, inerti. Non manca niente.

"Rifiuti speciali che una volta andavano nei cassonetti grigi per strada – spiegano – e che ora scaricano in maniera fraudolenta". La montagna è costellata ormai di piccoli punti di abbandono e discariche vere e proprie. Un’altra grande discarica si forma anche sulla costa, in via Gorine nella zona dei Sei Ponti e qui Asmiu interviene anche ogni 10 giorni con un ragno meccanico e un uomo a terra più spazzamento meccanico o manuale. Sempre in montagna, piccole discariche si formano vicino alla piazza di San Carlo, dove si trovano i cassonetti stradali. Ma anche nella zona di Ronchi, fra via Santa Caterina, via Verdi e via Lucca dove i piccoli abbandoni sono all’ordine del giorno.

Qualcuno viene anche beccato: perché i sacchi vengono aperti alla ricerca di ‘tracce’ del colpevole. L’ultimo caso a San Carlo: il responsabile, sanzionato con un’ammenda da circa 300 euro, arrivava da Arcola. Poi d’estate la situazione peggiora anche sulla zona di costa con l’arrivo dei turisti, l’apertura delle seconde case dove lo ‘sgombero’ degli ingombranti si riversa per strada. Servono più controlli e su questo fronte Asmiu e Comune lavorano sia sulla videosorveglianza sia sulla possibilità di individuare nuove figure con poteri sanzionatori, gli ispettori ambientali.

Francesco Scolaro