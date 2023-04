Asmiu, bandi per operatori ecologici Corsi di formazione della Uiltrasporti

Fra pochi giorni si chiudono i termini dei bandi di Asmiu per la ricerca di operatori ecologici con patente B e autisti con patente C e carta di qualità del conducente. I bandi scadono il 5 maggio e sono destinati a formare delle graduatorie da cui l’azienda potrà attingere per future assunzioni. Per aiutare i candidati a prepararsi alla selezione la segreteria territoriale della Uiltrasporti ha organizzato un corso di formazione che si svolgerà nella sede Uil di via Formentini a Romagnano con giorni di lezione il 2, 4, 5 maggio e ancora dall’8 al 12 maggio dalle ore 19 alle 21. Il corso sarà effettuato con un numero minimo di 30 partecipanti. Per partecipare è richiesta la preadesione entro il 2 maggio con un messaggio whatsapp al 353 4230832.