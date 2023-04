Asl risarcirà 55 dipendenti Saltarono il giorno di riposo: l’azienda sborserà 63mila euro

Sessantadue mila e 934 euro di risarcimento. Tanto dovrà sborsare la Asl per ripagare 55 dipendenti per mancato riposo. Si tratta della seconda trance di cause mosse nei confronti dell’azienda sanitaria per danno da usura psico fisica. Lo ha stabilito il tribunale di Massa, sancendo il diritto di riposo del personale sanitario. Per questo la Asl Toscana Nord Ovest è stata costretta a mettere a bilancio i soldi per risarcire i cinquantacinque ricorrenti, tra personale medico e infermieristico.

In sostanza i dipendenti della prima e della seconda trance di ricorsi hanno vinto perché è stato comprovato che tutti avevano svolto il servizio di disponibilità anche in giorni festivi, senza poter riposare come da contratto. Una sentenza del Tribunale di Massa che conferma le difficoltà denunciate dal personale del Noa, sfociate nella protesta di ieri mattina con le bandiere della Cgil, Cisl e Uil, i sindacati che stanno cercando di dialogare con l’azienda per chiedere un piano di assunzioni d’emergenza. Manca personale e il timore è che con l’estate e l’arrivo dei turisti i turni già massacranti possano diventare un inferno, anche in conseguenza della possibilità che non venga istituito il servizio di guardia medica dedicato ai turisti con il conseguente ingolfamento del pronto soccorso (magari per casi minori come punture di insetto o di irritazione da medusa). Tornando al risarcimento da oltre 62mila euro, in sostanza la Asl è stata condannata perché i cinquantacinque hanno dimostrato che non erano riusciti a godere della giornata di riposo per l’attività svolta nelle giornate di domenica, quelle in cui i dipendenti erano stati chiamati al lavoro per reperibilità domenicale e nelle giornate successive, saltando di fatto il giorno di riposo previsto dopo quindici giorni consecutivi di lavoro. Il tribunale di Massa ha anche condannato l’azienda al pagamento del trenta per cento delle spese di causa sostenute dalla parte ricorrente, oltre al rimborso di altre spese processuali. Come detto si tratta della seconda trance di ricorsi. La Asl era già stata condannata a risarcire duecento sei dipendenti nel 2007 e per le stesse ragioni. All’epoca il personale sanitario dell’allora Asl 1 di Massa-Carrara (oggi Toscana Nord Ovest) si era visto riconoscere dalla Corte di Cassazione il diritto al riconoscimento del danno per la mancata fruizione del riposo compensativo nei casi di reperibilità attiva. E sempre all’epoca la Cassazione aveva ribaltato le sentenze di primo grado del tribunale di Massa e in seconda battuta della Corte d’Appello di Genova.

Alessandra Poggi