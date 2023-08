Asl in lutto: è morto Paolo Bellavigna

di Monica Leoncini

Si è spento, dopo una lunga malattia Paolo Bellavigna, grande esperto e professionista dell’Asl, che ha contribuito alla realizzazione dell’informatizzazione dell’anagrafe socio sanitaria della Lunigiana e di tutta la provincia apuana. Originario del Comune di Tresana, viveva con la famiglia ad Aulla. La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in tutte le persone che lo conoscevano e che avevano lavorato con lui. Mario Guastalli, per anni direttore della Società della salute, ne traccia un ricordo sentito.

"Era un grande professionista - dice - ed è stato responsabile della gestione di tutta la medicina ambulatoriale della Lunigiana e dell’intera provincia, per quello che riguarda il settore amministrativo. Era un uomo onesto che si è sempre prodigato per agevolare l’accesso ai servizi delle persone più fragili, migliorare i servizi stessi e la prognosi della malattia. Era un profondo conoscitore della materia sanitaria nel settore amministrativo. Ha lavorato per tutta la vita in quest’ambito ed io non posso dimenticarlo. Poteva lavorare anche di notte pur di risolvere i problemi delle liste di attesa o di aiutare le persone che si rivolgevano a lui e dimostrava sempre grande umanità. Sono davvero dispiaciuto di questa perdita e abbraccio con affetto la moglie Giovanna e il figlio Pietro". I funerali si terranno oggi alle 16 nella chiesa di Terrarossa