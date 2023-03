Asl, carenza di personale: scatta lo stato di agitazione

Carenza di personale all’Asl, i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione

Massa Carrara, 25 marzo 2023 – Scatta lo stato di agitazione in tutta l’area vasta dell’Usl Toscana nord ovest: a dichiararlo i coordinatori dei sindacati Fp Cgil, Valerio Musetti, Fp Cisl Cinzia Ferrante, Enzo Mastorci e Francesco Redini, e della Uil Fpl, Brunello Fidanzi, pronti già a mettere in campo altre forme di protesta e di lotta se non arriveranno risposte dall’azienda sanitaria. Il punto su cui si gioca tutta la vertenza è quello della carenza di personale ormai in tutti i reparti e settori dell’Usl Toscana nord ovest accusata di tenere "un comportamento inaccettabile" teso soltanto "a rinviare le risposte nel garantire assunzioni".

Carenze organiche dovute a tanti fattori che si protraggono da tempo senza che fossero individuate soluzioni definitive: "Mancate sostituzioni di pensionamenti, lunghe assenze, gravidanze, malattie, infortuni, congedi" proseguono i sindacati che valutano molto grave il fatto "che vengano messi a repentaglio diritti fondamentali quali riposi e ferie. Una situazione di grande sofferenza all’interno di tutta l’azienda , per la carenza di personale infermieristico, Oss, tecnico sanitario ed amministrativo, che determina un inaccettabile ricorso al lavoro straordinario, all’uso dell’orario aggiuntivo, al lavorare in organico ridotto, mettendo a rischio i servizi ai cittadini e l’incolumità psico-fisico di tutto il personale". Situazione che può solo aggravarsi in particolare sull’area di costa con l’arrivo dell’estate quando dovranno essere garantite le ferie estive in un momento in cui la popolazione residente si moltiplica con l’arrivo dei turisti.

A entrare nel dettaglio della provincia apuana è il coordinatore Fp Cgil dell’Usl Toscana nord ovest, Valerio Musetto: "Soltanto all’ospedale di Massa ci sono 21 gravidanze non sostituite – incalza –, poi pensionamenti, lunghe assenze per malattia senza che l’azienda abbia trovato coperture. Il personale deve smaltire gran parte delle ferie del 2022. Tutti indicatori che evidenziano una grave criticità. Giusto per fare alcuni esempi, sulla costa mancano 46 infermieri, in Lunigiana altri 22. Poi 7 tecnici di radiologia sulla provincia, altri tecnici mancano per il laboratorio soprattutto di anatomia patologica in Lunigiana. Lo stesso settore amministrativo è in sofferenza. L’azienda deve presentare un piano di assunzioni che risponda finalmente a tutte queste criticità".