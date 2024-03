Asili nido: allarme educatrici: "Internalizzazione non chiara. Rischiamo il posto di lavoro"

"Il futuro delle ausiliarie dei nidi comunali è incerto". L’allarme è lanciato dal Elena Manfredi della Fp Cgil Massa Carrara, in un appello in cui viene richiesto un incontro con la sindaca Arrighi oggi alle 17. "E’ stato chiesto un incontro con Arrighi – spiega Manfredi – affinché prenda atto della situazione e dia delle risposte concrete al personale". Alta la preoccupazione delle educatrici e delle ausiliarie assunte tramite cooperative, dato che ieri si è chiusa la gara per l’affidamento dei nidi, nel cui capitolato è preventivata l’internalizzazione del personale di due di essi attraverso concorso.

"Ciò è positivo per la vita di un Comune – prosegue Fp Cgil - ma il percorso determinerà un esubero di posti per il personale che da anni lavora per il Comune ma assunto da cooperativa. Tra le lavoratrici il futuro delle ausiliarie è ancora più incerto perché ancora non si capisce attraverso quale procedura il loro servizio verrà internalizzato. Tutte le lavoratrici che da svariati anni, per molte si parla di vent’anni, lavorano in strutture coordinate dal Comune, si ritrovano adesso a temere per il proprio destino". La Fp Cgil chiede inoltre se nel giro di due anni queste professionalità avranno ancora un posto di lavoro oppure se saranno costrette e rimanere a casa. Viene inoltre chiesto se il Comune abbia preventivato che le proprie scelte, seppur positive per un ente, avranno ricadute per molte lavoratrici. "Il Comune ha pensato che esse non possono essere ignorate – conclude Manfredi - dopo anni di ottimo servizio nelle proprie strutture e che meritano un progetto per la loro sorte lavorativa?".