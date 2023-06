’Artisti in vetrina’ arriva sul litorale Le strade una galleria a cielo aperto

’Artisti in Vetrina’, mostra itinerante di quadri arriva a Marina di Massa per un luglio di arte e shopping. Massa si prepara ad accogliere un’iniziativa artistica unica nel suo genere che promette di unire lo shopping al fascino dell’arte. Dal 30 giugno al 31 luglio via San Leonardo diventerà il palcoscenico di “Artisti in Vetrina”, un progetto di mostra itinerante che esporrà quadri nelle vetrine degli esercenti, trasformando la strada in una galleria a cielo aperto. Durante questo mese estivo, i cittadini e i visitatori avranno la possibilità di ammirare le opere di talentuosi artisti locali, che offriranno un’esperienza unica all’incrocio tra arte e vita quotidiana. Ogni opera d’arte sarà esposta in un’esposizione diversa, rendendo il percorso un’avventura emozionante e sorprendente.

Gli artisti partecipanti a questa iniziativa straordinaria sono Martina Gentili, Emwan Kulpherk, Edoardo Mosti, Anna Maria Lenzetti, Marcella Cardone, Nicola Borsalino, Mafalda Pegollo, Alessio Raffaelli e Gloria Rustighi. Questa variegata selezione di talenti locali garantisce una gamma di stili artistici e tematiche diverse, assicurando che ci sia qualcosa per tutti i gusti. Ma non è tutto. Oltre alla possibilità di ammirare queste opere d’arte nelle vetrine dei negozi, il progetto prevede anche una serie di eventi speciali. Ogni sabato, dalle 18.30 alle 23.30, la suggestiva piazzetta di via San Leonardo ospiterà la presentazione e il commento degli artisti che esporranno i loro lavori. Sarà un’occasione per entrare in contatto diretto con i creatori e scoprire le storie e le ispirazioni dietro le loro opere. ’Artisti in Vetrina’ è un’opportunità straordinaria per la comunità di Massa. Oltre a ravvivare le strade e dare nuova vita ai negozi locali, questa iniziativa offre ai cittadini la possibilità di godere dell’arte in modo accessibile e coinvolgente.

Mentre si passeggerà tra le vie, si potranno ammirare queste opere d’arte che offrono una prospettiva diversa sulla città e invitano a riflettere sul mondo che ci circonda. In un momento in cui il turismo e lo shopping si fanno sempre più intensi nella stagione estiva, ’Artisti in Vetrina’ si distingue come un’opportunità di valore aggiunto per i residenti e i visitatori. La bellezza dell’arte si unisce all’atmosfera vivace della città, creando un connubio perfetto tra divertimento e impegno culturale. "Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza unica – affermano gli esercenti di via San Leonardo –. Visitate la mostra nei nostri negozi e lasciatevi ispirare dalla creatività dei talentuosi artisti locali".