Artisti in piazza per decorarla con un murales

Artisti state pronti: potrete disegnare un murales e poi esporlo a Pieve di Bagnone. Il circolo Anspi San Terenziano, con il patrocinio del Comune, ha indetto un concorso di idee per artisti: obiettivo decorare il muro realizzato per consolidare piazza dei Barsan, recentemente inaugurata e sistemato dopo anni di abbandono. Il tema è ‘Il bagnonese nel rispetto della storia’. Lo spazio all’aperto, vicino al Circolo San Terenziano Anspi, è una buona opportunità per mostrare nuove idee in ambito cultura, sport, teatro e paesaggistica. Semplice il regolamento: ogni artista dovrà prendere visione liberamente del posto di applicazione, a Pieve di Bagnone, il muro di sostegno della piazza, le opere saranno applicate tra un pilastro e l’altro. I partecipanti dovranno realizzare un campione su tela da 50 per 70 centimetri che rimarrà di proprietà del Circolo San Terenziano Anspi e successivamente verrà messo all’asta, la consegna sarà entro il 9 agosto nella sede del circolo in piazza Pieve o in municipio all’ufficio cultura. La premiazione il 16 agosto alle 21. Info: [email protected]; 340 0062055; 3296022969.