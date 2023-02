Artista delle parole tra romanzi fantasy e romance "Siamo polvere cosmica nel volo del destino"

Laura Rocca nasce a Genova, sul morire dell’estate. Forse è per questo che ama tanto l’autunno; o forse perché colori, profumi e suoni autunnali alimentano la sua indole fantasiosa. Fin da piccola vive avventure fantastiche, eludendo la realtà, trovando la felicità nelle storie che inventava e che nella vita reale le mancava a causa del bullismo.

Ama la montagna, gli animali, in particolar modo i suoi furetti, visitare castelli, località d’importanza storica, l’Inghilterra, e desidererebbe vivere a Londra. Adora viaggiare con il marito, uscire con le amiche, andare al cinema, leggere, andare in palestra e, ovviamente, sopra ogni altra cosa, ama scrivere. A settembre 2013 decide che è ora di provare a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: pubblicare un romanzo. A luglio 2015 pubblica il suo primo libro: “Le Cronistorie degli Elementi - Il mondo che non vedi”.

A dicembre 2019 rassegna le dimissioni da una posizione lavorativa a tempo indeterminato e, finalmente, il suo unico lavoro diventa quello di scrittrice. Nell’anno 2022 ha fatto parte della giuria del concorso letterario Amazon Storyteller. Ha all’attivo ventidue pubblicazioni, precisamente del genere “fantasy“ e “romance“.