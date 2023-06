Articolo 21, tutti i dubbi dei sindacati "Le opere fatte saranno ’briciole’ se confrontate con i guadagni totali"

Le opere da realizzare con l’Articolo 21 potrebbero essere ‘briciole’ per la città e bisogna comunque verificare che tutto sia fatto a regola d’arte. In estrema sintesi è questa la posizione dei sindacati Cisl e Filca Cisl Toscana Nord che partono da un’analisi dei dati numerici ed economici per quella che è un’operazione da parte del Comune per avere una maggiore presenza del ricavato dal mondo del lapideo per un rilancio del tessuto economico e sociale della città. Secondo i sindacati "ogni anno il mondo dell’escavazione (il riferimento è comunque al territorio apuano e a Carrara nello specifico ndr) fattura all’incirca intorno ai 500 milioni di euro. Considerata in 12 anni la durata ‘minima’ delle concessioni all’escavazione, è possibile sostenere che le cave a Carrara se la cavano ‘solo’ con 25 milioni a fronte, invece, di un fatturato pari più o meno a 6miliardi. In soldoni il mondo del marmo estrattivo ‘se la cava’ nel rapporto tra di fatturato generale ed investimenti con un duecentoquarantesimo. Tanto vale, dunque, in soldoni l’Articolo 21: poco, davvero poco – proseguono i sindacati -. Occorre precisare bene però e ricordare che sia l’articolo 21 sia la cosiddetta filiera ‘almeno ‘ per il 50%, non sono donazioni o elargizioni liberali degli imprenditori. Sono l adempimento obbligatorio che la Regione Toscana ha inserito nella sua norma nella quale in cambio di queste due cose si evitavano le aste".

Senza dimenticare che ormai i numeri dell’occupazione al monte sono ridotte a poche centinaia: "In calo costante e sotto le 700 unità – continuano -. Sarebbe assai utile inserire nelle concessioni una clausola ‘sociale’, diciamo, nella quale prevedere che il Titolo viene rilasciato in quanto ‘facente parte del patrimonio indisponibile comunale’, evitando così di ‘perpetuare secolari inefficienze’".

La riflessione non finisce qui. Per Cisl e Filca Cisl Toscana Nord bisogna anche tenere sotto controllo quel che sarà poi davvero fatto con l’attuazione del famoso Articolo 21: "Le opere nuove a beneficio della città sarebbe bene sapere se saranno svolte direttamente dal comune o dalla imprese; chi controlla, insomma, e verificare i tempi. Insomma – concludono - non vorremmo data la plurisecolare inefficienza delle pubbliche amministrazioni in materia che fatta la festa ottenendo i 12 anni di durata si ‘gabbasse lo santo’ lasciando un po’ tutto sulla carta. Chiediamo alla sindaca un incontro immediato per poter esprimere le nostre considerazioni".