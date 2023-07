Articolo 21 e mondo del marmo Mancano i dati dei lavorati in loco Confindustria interroga le aziende

L’articolo 21 del marmo entra nel vivo, ma i progetti utili alla collettività presentati dagli industriali per ottenere una proroga delle concessioni non viaggiano sullo stesso binario della lavorazione in loco del materiale. Al momento i singoli imprenditori per tutta una serie di motivi non sono in grado di fornire la stima di quanto lavorato in loco e quanto fuori città. Per questo Confindustria ha diramato tra gli associati un questionario per acquisire il maggior numero di informazioni possibili. Ma l’articolo 21 del marmo parla chiaro: sei ulteriori anni di concessione in cambio di almeno il 50% del lavorato in loco. E dunque per ottenere anche questa ulteriore proroga gli industriali dovranno necessariamente produrre i dati sulla lavorazione in loco.

Una situazione complicata che l’amministrazione comunale sta cercando di districare, a cominciare dal primo tavolo di lavoro convocato nei giorni scorsi, che in realtà non è salato come sembrava. "Con aziende, associazioni di categoria e sindacati è aperto un confronto su molti temi da molto tempo – dice la sindaca –. L’amministrazione ritiene, visto il particolare momento di transizione che sta attraversando il principale settore economico della nostra città, sia importante condividere e confrontarsi su quelle scelte che possano garantire il miglior futuro possibile al mondo del lapideo e alla città tutta. È altresì nostra ferma convinzione, pur nel puntuale rispetto delle norme di settore e dei procedimenti amministrativi che siamo tenuti ad ottemperare, solo con il diretto e partecipato coinvolgimento dei diversi attori dello stesso settore sarà possibile effettuare, complessivamente e come sistema lapideo, quel salto in avanti verso una sempre maggiore qualità dei processi".

La legge regionale prevede che debba essere lavorato in loco almeno il 50% del materiale estratto. "Sul tema tutti gli attori del tavolo hanno idee discordanti su il se e come si possa intervenire per questo, nel clima di massima condivisione che è proprio di questi incontri, l’amministrazione ha invitato già nei mesi scorsi le aziende tramite i propri rappresentanti e le associazioni di categoria a fornire, se possibile e sempre nello spirito di leale concertazione e collaborazione, i dati attuali sulla quantità di materiali lavorati in loco suddivisi per tipologia fisica dei materiali da taglio estratti dagli agri marmiferi e per diverse tipologie di qualità dei materiali. Si tratterebbe in questo caso di numeri utili ad analizzare la situazione di partenza del comparto e comprendere la reale sussistenza o meno di criticità".

Nella riunione di martedì "i primi dati sono già stati discussi e analizzati – conclude –, mentre altri mancano ancora all’appello e per questo l’amministrazione ha sollecitato i rappresentanti delle aziende a lavorare per portare il proprio contributo alla discussione. L’incontro è stato aggiornato a settembre, con l’impegno a costituire due tavoli di confronto su regolamentazione delle attività della filiera corta e sistemi di tracciatura". Sulla questione interviene anche Fabrizio Santucci, presidente della sezione lapideo di Confindustria. "L’incontro non era stato convocato per avere i dati sulla filiera – scrive Santucci –, la sindaca ha annunciando che a settembre avrebbe costituito due tavoli: uno sulla regolamentazione della filiera e uno sulla tracciabilità della lavorazione della filiera. Il tavolo convocato dalla sindaca era in continuità a un percorso iniziato dalla precedente amministrazione in modo sperimentale, a dimostrazione dell’attuale difficoltà tecnica di tracciare in modo analitico (azienda per azienda) la filiera. Una difficoltà riconosciuta implicitamente dalla stessa sindaca che ha disposto di costituire un tavolo ad hoc affidandone la gestione a una professionalità esterna, l’amministratore unico del Consorzio Zona, Norberto Petriccioli. Insomma nessuna indisponibilità a fornire i dati da parte nostra, ma un’oggettiva difficoltà tecnica. Peraltro anche gli altri soggetti di rappresentanza imprenditoriale presenti all’incontro non hanno fornito i dati. Stiamo diramando una comunicazione alle aziende nostre per acquisire, nelle condizioni date, il miglior dato di conoscenza possibile".

Santucci si rivolge alla Cgil. "In merito alle supposizioni sul presunto intento di non voler realizzare la filiera, il fatto che le stesse stiano firmando le convenzioni dove sono contemplati precisi adempimenti in tal senso, parla in modo inequivocabile. Non abbiamo mai sottaciuto e continuiamo a sottolineare la difficoltà, anche questa oggettiva, dell’obbligo di lavorazione anche dei cosiddetti informi che pone fuori mercato le produzioni di molti materiali".

Alessandra Poggi