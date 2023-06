Arte terapia per il Regina Elena Mostra con le opere degli anziani

Gli anziani della casa di riposo Regina Elena protagonisti della mostra ‘ ‘Riconciliarsi’ in corso al Mudac. Le sculture sono in mostra nell’atrio del Comune, mentre all’azienda speciale Regina Elena e al vicino museo che ospita ‘Riconciliarsi’, gli stessi lavori vengono riproposti in due distinti album. Si tratta di lavori che i nonnini hanno realizzato durante il laboratorio di arte terapia sotto la guida di Ana Maria Nistor, studentessa del corso di grafica dell’Accademia e membro dell’associazione Crete di Firenze, e di Luca Graziano, assistente sociale e studente di sociologia e management dei servizi sociali. Il laboratorio fatto di 16 incontri si è svolto da gennaio a fine maggio al Regina Elena. All’inaugurazione hanno partecipato la curatrice della mostra Maria Rosa Sossai, l’assessore alla Cultura Gea Dazzi, la direttrice del Mudac Laura Barreca, il presidente dell’associazione ‘Oltre’ Juan Carlos Allende e Antonella Cordiviola, direttrice della casa di riposo. "A nome di tutta la casa di riposo –ha detto la direttrice Cordiviola – ringrazio questi ragazzi per la professionalità, la competenza e l’entusiasmo in cui hanno portato avanti i laboratori. Ana Maria Nistor e Luca Graziano sono riusciti ad entrare in una cristalleria e lavorare con soggetti fragili e preziosi come i nostri anziani con una maestria veramente encomiabile". "Grazie - Aggiungono dalla casa di riposo – a tutti coloro che hanno permesso la buon riuscita di questa giornata. Grazie quindi a Matteo Mariotti che ha suonato il pianoforte durante l’illustrazione delle opere e anche ai vari curatori che sono intervenuti. Un ulteriore ringraziamento da parte della direzione, infine, a chi ha contribuito al rinfresco: il Fornaio di Paolo Pezzica, il Forno di Giorgio Dazzi e la famiglia Girolmini".