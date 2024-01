Arte in braille per l’inclusione. Una mostra sulla Shoah

’Arte e Braille incontra la Shoah’. Questo il nuovo appuntamento del progetto promosso dalla professoressa di arti figurative del ’Gentileschi’ Doriana Guadalaxara, dalla dirigente scolastica Ilaria Zolesi, dal Provveditorato agli studi provinciale presieduto da Ilaria Baroni e da Francesca Bernardini, rappresentante del Provveditorato e dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione Massa-Carrara.

Per l’occasione verrà allestita una mostra temporanea nell’atrio del Comune nella quale si presenteranno i disegni con tecnica puntinata e colori olfattivi eseguiti dai ragazzi del liceo artistico delle classi 1B, 2B, 2A e 5B. L’esposizione sarà visitabile da oggi fino a giovedì primo febbraio, con grande appuntamento per l’inaugurazione fissato per oggi alle 15.

Saranno presenti al taglio del nastro la sindaca Serena Arrighi, la vicesindaca Roberta Crudeli, alcuni rappresentanti dell’Uici e Francesca Menconi, presidente dell’Associazione carrarese contro la violenza sulle donne. Rimanendo in tema di sensibilizzazione, l’evento nasce sia con lo scopo di ricordare una triste e dolorosa pagina di storia sia per avvicinare all’arte persone non vedenti e ipovedenti così che possano vedere con mano le rappresentazioni sulla persecuzione degli ebrei.

Ogni opera sarà accompagnata da una didascalia in scrittura braille. Non si fermano dunque gli appuntamenti di questo progetto che ormai va avanti da alcuni anni riscuotendo e collezionando sinceri successi partecipativi e apprezzamenti. Lunedì 29 ci sarà il primo evento in collaborazione con la cioccolateria Steiner di Pontremoli e si sta già lavorando per altri appuntamenti sulla sensibilizzazione contro la violenza sulla donne che saranno organizzati nell’ambito di un nuovo programma. Un’agenda fitta di impegni per arricchire la comunità di un’arte volta alla sensibilizzazione.